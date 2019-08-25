О чем будут говорить Путин и Эрдоган в Москве?

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - обсудят на встрече в Москве ситуацию в Украине и Сирии, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, акцент будет сделан на сирийских делах. Ситуация в Идлибе продолжает оставаться весьма и весьма напряженной», — сказал Песков, отметив, что Путин и Эрдоган проведут двусторонние переговоры после посещения авиасалона МАКС-2019 в Жуковском.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Путин с пониманием относится к озабоченности турецких коллег в связи с обстановкой в Идлибе.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву нарушения перемирия в сирийском Идлибе. «В Идлибе продолжаются нарушения перемирия со стороны сирийского режима. Два дня назад этот вопрос мы обсудили с президентом Путиным по телефону. Завтра еду в Россию с делегацией. И там еще раз мы обговорим с Путиным эту проблему. Надеюсь, она будет решена», — сказал Эрдоган, выступая в городе Малазгирт провинции Муш.