Премьер Индии о Кашмире: Это касается нас с Пакистаном

Вопрос о принадлежности Кашмира касается лишь Индии и Пакистана, которые смогут урегулировать существующие между ними противоречия посредством диалога, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, открывая переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях проходящего во французском Биаррице саммита G7.

"Кашмир - это вопрос, касающийся Индии и Пакистана, и представители наших двух стран разрешат эту проблему посредством диалога", - цитирует телеканал NDTV индийского премьера.

"Мы не желаем, чтобы Кашмир становился проблемой какой-либо другой страны, так как это двусторонний вопрос", - добавил Моди.

Трамп, в свою очередь, сообщил, что он уже обсуждал с Моди "кашмирское досье" и пришел к выводу, что его индийский коллега "держит ситуацию под контролем": "Они поговорят с Пакистаном и, я уверен, смогут прийти к какому-то положительному решению".

5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. После этого Пакистан и Индия начали стягивать к границе войска. Страны, которые обладают ядерным оружием, уже трижды воевали из-за Кашмира.