Путин раскритиковал экономику России

Темпы роста экономики России неудовлетворительны, заявил глава российского государства Владимир Путин, отметив необходимость принятия дополнительных решений для создания устойчивого и динамичного роста. Слова президента приводятся в стенограмме на сайте Кремля.

«Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным» - сказал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, в котором принимали участие руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

При этом ситуация с медленным ростом доходов россиян вызывает обеспокоенность у российского лидера.

«Реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства», — отметил глава российского государства на совещании.