Expressbank о росте числа дебетовых карт

Сегодня на рынке основные существующие средства в области безналичных платежей - это POS-терминалы и пластиковые карты. Если обратить внимание на статистические данные Expressbank, который предоставляет клиентам современные возможности оплаты, становится ясно, что во втором квартале этого года наблюдался 10%-ный рост числа установленных по стране POS-терминалов.

Государство реализует значительные меры, связанные с увеличением безналичных расчетов в Азербайджане в последние годы. Центральный банк Азербайджана и Expressbank, который вместе с Ассоциацией банков Азербайджана в 2018 году получил награды в трех номинациях в конкурсе в области развития безналичных платежей, постоянно предпринимают позитивные шаги в этом направлении.

В целом 70% всех POS-терминалов, находящихся в обращении, поддерживают до 50 AZN бесконтактной оплаты. А это, наряду с клиентами, создает условия для более быстрого приема безналичных платежей посредством карт на предприятиях торговли и услуг.

Благодаря тому, что все пластиковые карты Expressbank поддерживают систему Mastercard Contactless / VISA PayWave, каждый может воспользоваться данной услугой. Не случайно в 2018 году банк был награжден вторым местом в номинации «Банк-лидер бесконтактных платежей в инфраструктуре POS-терминалов».

Такой же рост распространяется и на пластиковые карты Expressbank. По сравнению с показателями прошлого года количество дебитных карт в обращении увеличилось на 70%. Тем самым наблюдался рост операций безналичных платежей в 70%. Не довольствуясь лишь этим, Банк будет продолжать предпринимать шаги, направленные на развитие электронной торговли для повышения качества оказываемых услуг клиентам.

Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить в Контакт-центре банка по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также на официальных страницах банка в соцсетях. В целом у Expressbank имеет десятилетний опыт в банковской сфере.