Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море Видео
В Сети появилось видео момента крушения испанского военного самолета в Средиземном море.
На кадрах, опубликованных в Twitter-аккаунте Air Plus News, видно, как воздушное судно входит в крутое пике и разбивается о воду.
Инцидент произошел в понедельник утром недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке Испании. Как сообщил телеканал La Sexta со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны, пилот погиб после катапультирования.
Самолет C-101 относится к академии Военно-воздушных сил страны. Он выполнял учебный полет.
🔴 🇪🇸 Crash d’un Casa C-101 Aviojet des forces aériennes espagnoles à La Manga en mer Méditerranée. pic.twitter.com/zxsoyHOkKt— air plus news (@airplusnews) August 26, 2019