В Сети появилось видео момента крушения испанского военного самолета в Средиземном море.

На кадрах, опубликованных в Twitter-аккаунте Air Plus News, видно, как воздушное судно входит в крутое пике и разбивается о воду.

Инцидент произошел в понедельник утром недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке Испании. Как сообщил телеканал La Sexta со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны, пилот погиб после катапультирования.

Самолет C-101 относится к академии Военно-воздушных сил страны. Он выполнял учебный полет.