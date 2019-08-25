Трехдневный саммит Большой семерки во Франции, на побережье Атлантического океана, завершился, и о том, что каких-то больших прорывов не произошло, свидетельствует отсутствие итогового коммюнике. Говорят, Эммануэль Макрон как хозяин мероприятия даже не стал заморачиваться подготовкой документа, заранее посчитав, что договориться по большинству вопросов лидерам все равно не получится.

Пресса еще накануне саммита сообщила, ссылаясь на источники в Белом доме, что Дональд Трамп не хотел ехать на встречу G-7, считая ее ненужной и бесполезной. Ему бы хотелось пообсуждать дела в мировой торговле, где США вошли в жесткий конфликт с Китаем, а тут предлагается повестка, где фигурирует, среди прочего, экология. Кому нужна эта экология?

Уже на самой встрече американский президент продолжал бурчать. Ему не понравилось, что в Биарриц не приехал Владимир Путин, а как без Путина обсуждать Сирию, Украину и Северную Корею? Большинству участников «семерки» пришлось рассказывать американскому президенту, что G-7 – это клуб лидеров либеральной демократии, и, по меньшей мере, до решения проблем, которые Россия создала себе и другим в Украине, ей нечего делать среди руководителей ведущих стран Запада.

Кстати, до встречи во Франции эта мысль была не так очевидна, и вышло много материалов, где обсуждалась перспектива скорого возвращения президента Российской Федерации в высшую международную лигу. Теперь вопрос, по крайней мере, на некоторое время закрыт, хотя на саммите G-7, который пройдет в следующем году в США, Владимир Путин может появиться в качестве личного гостя хозяина, то есть Трампа. Другое дело, захочет ли к тому времени Трамп, поскольку будет плотно погружен в президентскую кампанию, а тема его неравнодушия к России наверняка будет активно разыгрываться оппонентами. Путин в США – идеальная подача конкурентам.