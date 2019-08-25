Анкара о поставках второй батареи С-400

Поставки в Турцию компонентов второй батареи российских зенитных ракетных комплексов С-400 начнутся с 27 августа, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

По словам главы турецкого военного ведомства, Анкара принимает меры по обеспечению собственной безопасности перед лицом ракетных и воздушных угроз. Контракт на закупку в России систем противовоздушной и противоракетной обороны подписан именно с этой целью, отметил министр.

«12 июля начались поставки С-400, и работы в этом направлении продолжаются. Первая батарея уже переброшена в Турцию. С 27 августа начнутся поставки в Турцию компонентов второй батареи российских ЗРК С-400. Цель — обеспечить безопасность Турции и турецкого народа в случае ракетных ударов и воздушных атак», — сказал Акар.