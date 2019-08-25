Российские СМИ о первых протестах против Пашиняна

Издание напоминает о том, что геолого-разведывательные работы на золотоносном месторождении Амулсар, которое в последнее время стало главной политической темой в Армении, были проведены еще в 2006 году. В 2014 году правительство республики выдало разрешение на строительство рудника, а сами работы начались в 2016 году. Местные жители еще тогда были крайне этим недовольны. Дело в том, что рудник расположился неподалеку от города Джермука, известного одноименной минеральной водой, одного из ведущих курортных городов Армении.

«Премьер Армении Никол Пашинян впервые со времен «бархатной революции» столкнулся с масштабной критикой со стороны населения. К ней привело решение о запуске Амулсарского золотоносного месторождения, которое обещает принести серьезную прибыль в бюджет республики и улучшить ее инвестиционную привлекательность, но вызывает серьезные опасения у местных жителей и населения в целом. По мнению активистов, начало добычи золота в том районе может привести к загрязнению двух символов Армении — озера Севан и минерального источника в Джермуке. Пока Никол Пашинян склоняется к тому, чтобы переубедить протестующих, но взял паузу, чтобы провести дополнительную экспертизу», - пишет российская газета Коммерсант.

Самое интересное в этом скандальном деле то, что разработкой разрешили заниматься офшорной компании Lydian International (зарегистрирована на острове Джерси), не имеющей опыта работы в данной сфере и до этого безуспешно пытавшейся зайти на рынок соседней Грузии. Инвесторы вложили в Амулсар примерно $400 млн. В бюджет Армении, по предварительным подсчетам, это принесет около $500 млн в виде налогов за десять лет.

Сразу после «бархатной революции», в июне 2018 года, местные жители заблокировали строительство рудника, и власти не стали им препятствовать. Никол Пашинян, как и многие другие армянские оппозиционеры, до прихода к власти был в негласном союзе с экологами — вместе они противостояли прежним властям. Однако сейчас можно с уверенностью сказать, что этот союз распался.

И вот неделю назад, пишет Коммерсант, Никол Пашинян окончательно занял позицию в поддержку строительства рудника, с которой не согласны экологи и значительная часть населения. Во время прямого эфира на своей странице в Facebook он заявил, что разрешит Lydian International продолжить работы после года простоя. Он сослался на заключение международной экспертизы от компании ELARD, согласно которому грунтовые воды на месторождении не связаны с грунтовыми водами Джермука, Кечутского водохранилища и озера Севан и даже при землетрясении смешение вод практически невозможно.

Сразу после выступления премьера на его страницу обрушился шквал гневных комментариев, которые вновь вынудили Никола Пашиняна взять небольшую паузу. Всю прошлую неделю сам Никол Пашинян и члены его команды не теряли надежды убедить общество в целесообразности открытия рудника. Этой же цели был призван послужить и неожиданный пятничный визит премьера в Джермук. Но эта поездка стала едва ли не самой неудачной с момента его прихода к власти.

Когда премьер, который всегда пытается показать свою близость к народу, прогуливался по улицам, ему со всех сторон кричали «Амулсар без рудника!» и «Амулсар — только гора!».

Политику даже приходилось заходить в квартиры к местным жителям, чтобы побеседовать более спокойно, но слушать его доводы не хотели даже там. При этом он так и не рискнул посетить общину Гндеваз, жители которой непосредственно участвовали в блокировании рудника.