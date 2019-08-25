В шведском городе Мальме неизвестные открыли беспорядлчную стрельбу по прохожим на улице, в результате которой женщина в возрасте около 30 лет получила смертельное ранение, три человека госпитализированы, сообщает издание Sydsvenska со ссылкой на местную полицию.

По словам свидетелей, выстрелы произвели двое мужчин, одетых в черное, после чего они скрылись на серебристом автомобиле. Полиция в настоящее время проверяет свидетельские показания.

"У нас есть свидетели, которые говорят другие вещи. Есть много разной информации, пока мы не опросим всех, мы не можем вдаваться в детали того, что они рассказали", - заявил представитель полиции Калле Перссон.

Вскоре после инцидента поступила информация, что недалеко от места преступления загорелся автомобиль. Полиция проверяет, есть ли связь между двумя событиями.