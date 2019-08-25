Люди в масках открыли стрельбу в Швеции есть жертвы
В шведском городе Мальме неизвестные открыли беспорядлчную стрельбу по прохожим на улице, в результате которой женщина в возрасте около 30 лет получила смертельное ранение, три человека госпитализированы, сообщает издание Sydsvenska со ссылкой на местную полицию.
Breaking : A woman has been shot in the head in #malmo SWEDEN as she was carrying her baby— stephen 🇬🇧 (@LFC_blano) 26 августа 2019 г.
Gunmen opened fire at random people at a beach park in Ribersborghttps://t.co/CuwCfOBGz6
По словам свидетелей, выстрелы произвели двое мужчин, одетых в черное, после чего они скрылись на серебристом автомобиле. Полиция в настоящее время проверяет свидетельские показания.
"У нас есть свидетели, которые говорят другие вещи. Есть много разной информации, пока мы не опросим всех, мы не можем вдаваться в детали того, что они рассказали", - заявил представитель полиции Калле Перссон.
Вскоре после инцидента поступила информация, что недалеко от места преступления загорелся автомобиль. Полиция проверяет, есть ли связь между двумя событиями.