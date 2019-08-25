Трамп: США хотят, чтобы Иран снова разбогател

Приглашение министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа во французский Биарриц на саммит "Большой семерки" было согласовано с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам.

"Я знал, что он приедет, и отнесся к этому с уважением. Мы хотим, чтобы Иран снова разбогател, чтобы он преуспевал, чтобы был сильным. Мы не стремимся к смене иранского режима", - передает слова Трампа NEWSru.coil.

Трамп также не скрывает условий, на которых готов вернуться к соглашению о судьбе иранской ядерной программы:"Они очень простые. Отказ от ядерной программы. Мы будем говорить о баллистических разработках. Иран также должен отказаться от поддержки террора".