Как сообщает haqqin.az, один день летней школы Федерации запомнился знакомством детей шехидов с парусным спортом, формированием у них интереса к этому виду спорта, дети были подробно проинформированы о парусных лодках.

Федерация парусного спорта Азербайджана совместно с Министерством транспорта, связи и высоких технологий и Общественным объединением по помощи семьям шехидов «Zəfər» организовала развлекательно-просветительскую программу под названием «Один день парусного спорта» для детей погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана.

В ходе мероприятия ребята были обучены управлению парусными лодками, как бороться с ветром в открытом море, как выбрать направление ветра и как безопасно управлять судном.

Тренинги главных тренеров международной категории по классу Laser и Optimist Федерации парусного спорта Сейхуна Йылдыза и Тугчи Субаши вызвали большой интерес у участников летней школы.

Под руководством тренеров Федерации члены национальной сборной по парусному спорту показали детям, как управлять парусным судном в открытом море.

Морская прогулка, а также различные развлекательно-познавательные игры вызвали у детей большую радость.