Президент Ливана: «Израиль объявил нам войну»

Президент Ливана Мишель Наим Аун, комментируя действия ВВС Армии обороны Израиля в ночь на воскресенье, заявил, что «это можно считать объявлением войны».

«Произошедшее можно считать объявлением войны, и мы имеем полное право на защиту своего суверенитета, независимости и территориальной целостности», - цитирует президента ливанское издание Tayyar.org.

Мишель Наим Аун подчеркнул, что ливанцы стремятся не к войне, а к миру, но при этом не готовы терпеть угрозы в свой адрес.

Президент также заявил, что удар, нанесенный ВВС ЦАХАЛ по целям в районе Кусайе, является посягательством на суверенитет Ливана и грубым нарушением резолюции СБ ООН 1701.