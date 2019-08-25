Макрон защитил жену от президента Бразилии

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару, который в соцсети посмеялся над внешностью его жены. По мнению Макрона, главе южноамериканской страны должно быть стыдно за свое поведение.



Поводом для обмена репликами стала запись, размещенная пользователем Facebook Родригу Андреаса. На фоне спора между Макроном и Болсанару по поводу ситуации с пожарами в лесах Амазонии он разместил две фотографии. На одной изображен Болсанару с 37-летней женой Мишель в день инаугурации, на другой — Макрон с 66-летней супругой Брижит. «Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсанару», — сделал подпись к фотографиям Андреаса.