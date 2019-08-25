Ильхам Алиев поздравил Игоря Додона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе молдавского государства Игорю Додону. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

"Уважаемый господин Президент, сердечно поздравляю Вас и весь народ Молдовы с национальным праздником – Днем независимости.

Уверен, что традиционно дружественные отношения между Азербайджаном и Молдовой, сотрудничество наших стран на двусторонней и многосторонней основе и в дальнейшем будут развиваться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Молдовы – мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.