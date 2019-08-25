Эрдоган и Барзани пошли на ПКК… при поддержке Китая комментарий по горячим следам
В пятницу, 24 августа, Турция начала военную кампанию «Коготь-3» против боевиков из Рабочей партии Курдистана (РПК), базирующихся в горных районах северного Ирака.
Как сообщается, основной зоной проведения операции будут пещеры в районе Синат-Хафтанин, которые боевики РПК постепенно обживают, надеясь превратить их в укрепрайон. Сравнимый по качеству с тем, что в свое время был в Афганистане у Ахмада Шаха Масуда в Панджшере, «ущелье пяти львов», опираясь на который ему удавалось достаточно успешно отражать атаки советской армии.
То есть с территории Ирака боевики РПК приготовились воевать «всерьез и надолго». И «Коготь», цепь армейских операций, первая из которых началась 27 мая нынешнего года, направлена как раз на то, чтобы не дать им серьезно закрепиться.
Министерство обороны Турции сообщает, что в «Когте-3» задействованы ВВС и армейская авиация, а сухопутные части дополнительно усилены гаубицами и активно используют для разведки БПЛА. Впрочем, если судить по сводкам, поступающим с места событий, до серьезных боев не доходит. Идет обычная войсковая операция - прочесывание территории, выявление и уничтожение схронов и складов.
Но даже здесь не обходится без потерь, сегодня, 26 августа, пришла информация, что в ходе боестолкновения погибли три военнослужащих турецкой армии, а еще семь - получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.
Кстати, по характеру боестолкновений становится понятным, что операция явилась для боевиков неожиданностью. Во всяком случае, они не ожидали от Анкары такой последовательности, методичности и выучки личного состава, позволяющей быстро реагировать на изменение обстановки. Критики Эрдогана и Хулуси Акара должны признать, что те избрали самую подходящую стратегию для борьбы с РПК на иракской территории - метод катка, который давит не спеша, но неотвратимо, расчищая территорию, которую боевики рассчитывали использовать в качестве опорной базы.
Причем Анкара наглядно демонстрирует руководству Рабочей партии Курдистана - нам, собственно, безразлично, куда вы отступаете и где пытаетесь обосноваться. Покоя вам не будет, достанем везде и границы нам не помеха. При этом, на основных направлениях своих операций турецкая армия создает абсолютно превосходство, и вступать с ней в прямые столкновения - это гарантированный, хоть и несколько извращенный, способ самоубийства. Что боевики РПК прекрасно понимают. А потому предпочитают либо уходить без боя, бросая накопленное вооружение и имущество, либо сдаваться.
Тем более, что в ходе первого, второго и третьего «Когтей», они столкнулись с весьма неприятным сюрпризом, который Анкара приготовила им вместе с руководством региональной курдской автономии и правящей в Эрбиле Демократической партией Курдистана, во главе которой стоит хорошо известный читателям haqqin.az Масуд Барзани. Речь идет о том, что специальные отряды автономии действуют совместно с турецкой армией.
Естественно, это не афишируется, да и нет информации о том, что эти отряды принимают участие в прямых столкновениях турецкой армии с боевиками РПК. Но вот то, что они активно используются для вооруженного патрулирования, разведки местности и доразведки целей - сомневаться не приходится. Хотя бы потому, что высокопоставленный лидер Рабочей партии Курдистана Мурат Карайилан на днях внезапно заговорил о необходимости предотвращения внутрикурдского конфликта. И даже достаточно лестно отозвался о Масуде Барзани и его неких «мирных инициативах для различных курдских партий».
Вывод здесь может быть только один. У РПК сейчас откровенно «припекает», и она срочно начинает искать выход, пытаясь укрыться за договоренности с Эрбилем от турецкого военного катка.
И это - серьезный военно-политический успех Эрдогана, что бы ни говорили его оппоненты, и сколько бы за рубежом по этому поводу не возмущались. Момент для начала решительных действий против подполья РПК в самой Турции и зарубежных баз этой организации выбран достаточно удачно. Во всяком случае - в отношении операций в Ираке.
С северной Сирией, конечно, все не так однозначно и определенно, но ведь там и ситуация принципиально отличается - сирийские курды остаются «козырем» в долгосрочной партии американцев, а это, согласитесь, уже совсем иной уровень интриги.
И еще об одном любопытном аспекте турецкой операции, совершенно неожиданном - о том благожелательном внимании, которое к ней проявляет Пекин. Разумеется - неофициально, в виде сообщений агентства Синьхуа, но ни для кого не секрет, что повестку этому агентству пишут в ЦК КПК.
Трудно предположить, что китайское руководство так уж сильно интересуется борьбой Анкары с террористическими и сепаратистскими курдскими группировками. Да, профессионалам всегда интересно «что там у соседей», но это - узкоспециальный интерес, тем более, не требующий привлечения Синьхуа.
Вероятнее всего другая версия. Пекин готовится к новому этапу насыщенного и серьезного диалога с Анкарой, а потому заранее готовит для него почву. В том числе демонстрируя, что, в отличие от Вашингтона и Москвы, прекрасно понимает потребности Турции в обеспечении ее безопасности и вполне благожелательно относится к тем шагам, которые для решения этих задач предпринимает Анкара.
Так это или нет - нам, вероятнее всего, предстоит узнать уже в ближайшие несколько месяцев. И эти новости, если верить намекам китайских источников, для многих станут неожиданностью. Такие вот следы оставляют турецкие «Когти» не только в Ираке, но и на международной арене.