Как сообщается, основной зоной проведения операции будут пещеры в районе Синат-Хафтанин, которые боевики РПК постепенно обживают, надеясь превратить их в укрепрайон. Сравнимый по качеству с тем, что в свое время был в Афганистане у Ахмада Шаха Масуда в Панджшере, «ущелье пяти львов», опираясь на который ему удавалось достаточно успешно отражать атаки советской армии.

То есть с территории Ирака боевики РПК приготовились воевать «всерьез и надолго». И «Коготь», цепь армейских операций, первая из которых началась 27 мая нынешнего года, направлена как раз на то, чтобы не дать им серьезно закрепиться.

Министерство обороны Турции сообщает, что в «Когте-3» задействованы ВВС и армейская авиация, а сухопутные части дополнительно усилены гаубицами и активно используют для разведки БПЛА. Впрочем, если судить по сводкам, поступающим с места событий, до серьезных боев не доходит. Идет обычная войсковая операция - прочесывание территории, выявление и уничтожение схронов и складов.

Но даже здесь не обходится без потерь, сегодня, 26 августа, пришла информация, что в ходе боестолкновения погибли три военнослужащих турецкой армии, а еще семь - получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Кстати, по характеру боестолкновений становится понятным, что операция явилась для боевиков неожиданностью. Во всяком случае, они не ожидали от Анкары такой последовательности, методичности и выучки личного состава, позволяющей быстро реагировать на изменение обстановки. Критики Эрдогана и Хулуси Акара должны признать, что те избрали самую подходящую стратегию для борьбы с РПК на иракской территории - метод катка, который давит не спеша, но неотвратимо, расчищая территорию, которую боевики рассчитывали использовать в качестве опорной базы.

Причем Анкара наглядно демонстрирует руководству Рабочей партии Курдистана - нам, собственно, безразлично, куда вы отступаете и где пытаетесь обосноваться. Покоя вам не будет, достанем везде и границы нам не помеха. При этом, на основных направлениях своих операций турецкая армия создает абсолютно превосходство, и вступать с ней в прямые столкновения - это гарантированный, хоть и несколько извращенный, способ самоубийства. Что боевики РПК прекрасно понимают. А потому предпочитают либо уходить без боя, бросая накопленное вооружение и имущество, либо сдаваться.

Тем более, что в ходе первого, второго и третьего «Когтей», они столкнулись с весьма неприятным сюрпризом, который Анкара приготовила им вместе с руководством региональной курдской автономии и правящей в Эрбиле Демократической партией Курдистана, во главе которой стоит хорошо известный читателям haqqin.az Масуд Барзани. Речь идет о том, что специальные отряды автономии действуют совместно с турецкой армией.