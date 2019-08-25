В Таиланде разъяренный леопард напал на маленького мальчика

На острове Самуй, в Таиланде, леопард напал на мальчика и покусал его. Об этом сообщает информационный портал Coconuts.

Инцидент произошел в четверг, 22 августа. Двухлетний ребенок вместе с родственниками отправился на экскурсию-сафари, во время которой на него набросился леопард, сбежавший из вольера. Дядя мальчика случайно открыл загон с животным и, не осознавая опасности, не запер за собой дверь.

Сотрудники сафари-парка несколько раз ударили животное по голове, чтобы оно отпустило мальчика.

Пострадавшего ребенка с кровоточащими ранами на лице доставили в больницу, где врачи сделали ему компьютерную томографию, диагностировали переломы скуловых костей, а затем провели операцию. В субботу мальчика выписали из больницы, чтобы он смог вернуться в Израиль вместе с семьей.