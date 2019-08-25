Путина пригласят на следующий саммит G7

Российский президент Владимир Путин будет приглашен на следующую встречу «Большой семерки». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова передает РИА Новости.

Американский лидер пояснил, что не уверен, что Путин примет приглашение. По его словам, российский лидер — гордый человек, а потому сам просить о подобном не станет. Заседание стран-участниц пройдет в 2020 году на территории Соединенных Штатов, однако точное место его проведения не определено.

26 августа стало известно, что американский президент разошелся с коллегами по вопросу о целесообразности возвращения России в клуб. Позицию Трампа поддержал только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет, в то время как главы Германии, Великобритании, Канады, Франции и глава Евросовета Дональд Туск заявили о недопустимости возвращения России в G7.

Ранее сообщалось, что лидеры стран - участниц саммита «Большой семерки» отказались возвращать Россию в клуб, но выступили за усиление координации с ней.