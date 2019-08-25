Родовое село Кадырова переименовали

Родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова — Центарой — переименовано в Ахмат-Юрт. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть. Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт! Решение вступило в силу», — сообщил Кадыров.

Теперь село носит имя отца главы республики — Ахмата-Хаджи Кадырова. Предложение о переименовании села поступило еще в мае, эту идею поддержали местные жители.