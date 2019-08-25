«Нефтчи» опять сыграл неудачно

«Нефтчи» после ничейного матча в 1-м туре с «Сабахом» на этот раз вновь потерял очки, причем потерпел поражение – 0:1.

Единственный мяч в составе «Зиря» на 27-й минуте забил Джавид Гусейнов.

После этой неудачи «Нефтчи» с 1 очком занимает 6-е место. Лидируют «Сабаил» и «Карабах», набравшие по 6 очков.

Турнирное положение:

1. «Сабаил» - 6 очков (2 матча)

2. «Карабах» - 6 (2)

3. «Зиря» - 3 (2)

4. «Кешля» - 3 (2)

5. «Сумгаит» - 3 (2)

6. «Нефтчи» - 1 (2)

7. «Сабах» - 1 (2)

8. «Габала» - 0 (2)