«Нефтчи» опять сыграл неудачно
Сегодня матчем «Зиря» - «Нефтчи» завершился 2-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Нефтчи» после ничейного матча в 1-м туре с «Сабахом» на этот раз вновь потерял очки, причем потерпел поражение – 0:1.
Единственный мяч в составе «Зиря» на 27-й минуте забил Джавид Гусейнов.
После этой неудачи «Нефтчи» с 1 очком занимает 6-е место. Лидируют «Сабаил» и «Карабах», набравшие по 6 очков.
Турнирное положение:
1. «Сабаил» - 6 очков (2 матча)
2. «Карабах» - 6 (2)
3. «Зиря» - 3 (2)
4. «Кешля» - 3 (2)
5. «Сумгаит» - 3 (2)
6. «Нефтчи» - 1 (2)
7. «Сабах» - 1 (2)
8. «Габала» - 0 (2)