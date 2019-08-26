Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева посетили 26 августа комплекс святилища Бибиэйбат, сообщает АзерТАдж.

Великий лидер Гейдар Алиев, глубоко привязанный к национально-духовным ценностям Азербайджана, посетил этот священный очаг в марте 1994 года в день Гурбан байрамы, а 23 июля 1997 года - в день рождения благословенного Пророка Мухаммеда заложил здесь фундамент новой мечети. Через год – вновь в день рождения благословенного Пророка он принял участие в церемонии открытия главного корпуса мечети.

В указах, распоряжениях и поручениях президента Ильхама Алиева, связанных с восстановлением наших памятников материальной культуры, святилищ, отражено и расширение комплекса мечети Бибиэйбат. Глава государства посетил комплекс в 2005 и 2007 годах. В 2008 году президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии комплекса святилища Бибиэйбат после капитальной реконструкции.

Фонд Гейдара Алиева, носящий имя великого лидера, проводит очень важную работу по сохранению, пропаганде и доведению до мира наших национально-духовных ценностей. Реставрация древних мечетей, строительство новых современных мечетей имеет большое значение с этой точки зрения.

Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в мечети был подарен священный Коран.