США не знают, кому передать турецкие F-35

Соединенные Штаты пока не решили, куда могут быть отправлены предназначавшиеся Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, передает ТАСС.

"Мы в настоящий момент пока обсуждаем это", - сказала она. "Мы сейчас рассматриваем целый ряд возможных вариантов действий", - подчеркнула также замминистра, отвечая на вопрос о том, что сейчас происходит с самолетами, которые официально продолжают считаться собственностью Анкары.

Она также уточнила, что процесс исключения Турции из программы создания F-35, как ожидают в Пентагоне, завершится приблизительно через год. "Мы думаем, что через год", - сказала она. При этом Лорд не исключила, что решение еще может быть отменено. "С-400 и F-35 несовместимы, Турция является нашим стратегическим партнером, поэтому мы всегда продолжаем переговоры", - сказала она, отвечая на вопрос, является ли решение об исключении Анкары необратимым.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтон с легкостью сможет продать другим странам истребители-бомбардировщики F-35, которые заказывала Турция.