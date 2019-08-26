Владимир Решетов, спецкор по Прибалтике и Польше 26 августа 2019, 22:08

Мы уже писали о латвийских инновациях в области электроавтомобилестроения, о фирме, которая создала первый в мире электродвигатель для гоночных автомобилей, успешно показавший лучшие в мире результаты на трассах гор в США. Инженер-изобретатель Андрис Дамбис, который разработал такой двигатель, «засветился» и в сфере производства уникальных дронов, которым специалисты предсказывают блестящее будущее на рынках Скандинавии и Северной Америки. Фирма, в которой он не последний человек, работает в Риге. Как известно, Латвия — страна, где нет гигантских нефтяных и газовых ресурсов. Но есть пытливые умы и возможности внедрения инноваций. Итак, рассказываем о некоторых производителях дронов, конкурентоспособность которых уже подтверждена в мире.

Основатели и владельцы фирмы Aerones Nordic с самого начала были уверены, что им по плечу освоить мировые рынки в области очистки ото льда пропеллеров ветрогенераторов. Обычно эти устройства в условиях длительного холода очищают с помощью альпинистов или вертолетов. И тот и другой способ — весьма недешевый, имея в виду, что высота таких турбин состалвяет от 100 до 200 метров. Латвийские специалисты придумали и произвели большие дроны, которые соединены с землей электропроводом и шлангом, по которому подается специальная жидкость для очистки лопастей ветряка. Есть дрон с оптикой высокого разрешения, с помощью которого наземная команда следит за процессом очистки от льда. И работать такие дроны могут на высоте до 300 метров. Важный момент: работа альпинистов и вертолета имеет ограниченный временной ресурс. У латвийских дронов этого ограничения нет. Пока есть электрический ток и жидкость, работа по очистке может продолжаться. В этом году фирма получила миллионные инвестиции от нескольких фондов и продолжает развиваться. Планируется привлечь новую рабочую силу — программистов, электронщиков, пилотов дронов и других специалистов. Председатель правления Янис Земитис рассказал, что компания ведет переговоры о сотрудничестве с глобальными производителями ветрогенераторов, а также с владельцами и операторами ветропарков не только в Европе, но и в Северной Америке (Канада и США). Услуги, предоставляемые в этой отрасли фирмой Aerones Nordic, не имеют аналога в мире. Вот потому фонды охотно инвестируют в эту латвийскую фирму, понимая, что эта ниша никем, кроме латышей, пока не занята. Кстати, Швеция планирует в ближайшие 20 лет полностью перейти на возобновляемые источники энергии и стать ведущим производителем ветровой энергии в Европе. Другой пример латвийского бизнесмена в области стартапов еще неожиданнее. Элвис Страупеникс, школьный отличник, основатель компании беспилотных аппаратов AirBoard, с детства все время думал, как создать свой летательный аппарат. Благодаря литературе, интернету, он пробовал это сделать самостоятельно уже с 12 лет. Когда ему исполнилось 16, он пришел к выводу, что надо создать свою фирму, привлечь средства и начать бизнес. Но по латвийским законам, совершеннолетие для бизнеса — это 18 лет.

Целеустремленный парень стал собирать документы, какие возможно, чтобы доказать свое совершеннолетие. И через суд ему это удалось. Последние два класса школы ему разрешили закончить за один год. Потом, после окончания школы, движимый своими идеями, он попал в Силиконовую долину (США), в один из ведущих бизнес-акселераторов в мире Boost VC, где провел полгода. Там его проектом заинтересовался Алан Дрейпер, шеф бизнес-акселератора, отец которого в свое время инвестировал в таких монстров, как Skype, Hotmail, Tesla, SpaceX. Латыш предложил ему фантастическую идею — летающий сегвей или летающий мотоцикл. Это была идея первого в мире дрона, способного поднять в воздух человека. Вернувшись в Латвию, он продолжил работы в домашнем гараже, а позже перебрался в Ригу. Здесь с командой единомышленников он создал электрический дрон размером 4х4 метра, способный поднять в воздух груз весом 60 кг. Таким образом, был создан один из самых мощных в тот момент в мире беспилотников. Пришла в голову мысль — как использовать такие мощности на практике?