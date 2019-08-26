В Германии активно обсуждается вопрос представительницы сексуальных меньшинств из Азербайджана. Она живет в Гамбурге, и немецкие власти согласны предоставить женщине вид на жительство, но требуют, чтобы она вернулась в Баку и получила там визу в Германию, как того требует закон. Однако азербайджанка ехать на Родину не хочет, так как в Баку у нее строгая семья и религиозный брат, сообщает haqqin.azсо ссылкой на немецкое издание Zeit.

«Ей 33 года, но она – не женщина и не мужчина, - пишет немецкое СМИ. – Ее зовут Мария М. (скорее всего, Zeit изменил имя героини – Ред.). С 2014 года она живет в Германии, но сейчас ей необходимо вернуться в Азербайджан. Миграционная служба требует, чтобы она подала заявление на немецкую визу в Баку. Виза нужна ей для получения вида на жительство в Гамбурге.

Нет никаких сомнений в том, что Мария получит право и дальше проживать в Германии. С 2018 года она состоит в браке с немкой и точно может остаться благодаря своей «второй половинке». Но власти настаивают на том, чтобы женщина сначала поехала в Азербайджан».

Адвокат Марии Клаудиус Симон Бреннейсен заявляет, что поездка в Баку таит опасность для нее. Выдача визы займет от четырех до восьми недель, и, по словам Бреннейсена, все это время Марии будет грозить опасность, которая будет исходить от ее семьи. У женщины религиозный брат, который никогда не примет гомосексуализм собственной сестры. Адвокат подчеркивает, что из-за боязни встретиться с семьей, Мария даже была вынуждена обратиться к психологу.

Бреннейсен говорит о том, что в ряде случаев власти делают уступку и не заставляют мигрантов возвращаться на Родину по чисто формальным причинам. Власти же считают, что в данном случае нет особых оснований для поблажек. Судья посоветовал азербайджанке избегать общения с родственниками в Баку. Разбирательство продолжается.