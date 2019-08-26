Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
Россия обсуждает с Huawei установку российской операционной системы (ОС) «Аврора» вместо Android на устройствах компании, пишет Reuters.
Отмечается, что новая ОС будет использоваться для проведения национальной переписи населения в России.
В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства. «Это такой пилот. Мы рассматриваем его как первый этап внедрения российской ОС на устройствах Huawei. Это, в принципе, неплохой способ апробировать эффективность, совместимость чужой ОС и чужого железа», — сообщил собеседник издания.