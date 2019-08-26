Израиль применил световые ракеты на границе с Ливаном

"Запустили около получаса назад световые ракеты, из-за которых возникли очаги возгорания в садах на окраине нашего поселения. Возможно, израильская сторона предполагает активные действия со стороны сопротивления или они предпринимают экстренные меры осторожности", - рассказал Хашем.

По словам представителя местной администрации, ситуация в городе Шебаа, как и во всем южном Ливане, стабильная, однако население насторожено в связи с последней эскалацией конфликта между Израилем и Ливаном после падения двух израильских БПЛА в южном пригороде Бейрута.

"Люди насторожены и опасаются войны, напуганы. Но вероятность минимальна, все достаточно тихо, мы к условиям войны привыкли. Все насторожены в эти два дня. Но в данный момент не происходит ничего страшного абсолютно", - добавил Хашем.

Ранее пресс-служба президента Ливана сообщила о решении руководства страны созвать во вторник вечером экстренное собрание высшего совета по безопасности для принятия необходимых решений в сложившейся ситуации.

В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.

В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Однако один из атакующих потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. Премьер-министр страны Саад Харири назвал их неприкрытой агрессией против суверенитета Ливана.