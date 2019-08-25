Азербайджан обыграл Венгрию на чемпионате Европы по волейболу
В Будапеште женская сборная Азербайджана по волейболу провела свой третий матч на чемпионате Европы.
На этот раз наша команда обыграла хозяек площадки – 3:0 (25:21, 25:15, 25:22).
Напомним, что в первых двух играх Азербайджан победил Хорватию (3:2) и уступил Голландии (0:3).
С двумя победами и 5 набранными очками сборная Азербайджана занимает в турнирной таблице группы «С» 3-е место.
Турнирное положение после 3 туров:
1. Голландия – 3 победы, 9 очков
2. Румыния – 2, 6
3. Азербайджан – 2, 5
4. Хорватия – 1, 4
5. Венгрия – 1, 3
6.Эстония – 0, 0.
Следующий матч сборная Азербайджана проведет 28 августа против Эстонии.
Всего в чемпионате участвуют 24 сборные, разделенные на 4 группы. Помимо Будапешта, матчи проходят в турецкой Анкаре, польском Лодзе и словацкой Братиславе. Из каждой группы по 4 команды выйдут в 1/8 финала.