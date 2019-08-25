Эту невыдуманную историю рассказала грузинская писательница Мариам Сараджишвили. В своей колонке на страницах «Спутник-Грузия» она поведала о том, как жители Грузии - азербайджанка Арзу и армянин Армен - побороли свои страхи ради любви.

«Иногда, чтобы добиться своего счастья, влюбленным приходится преодолевать неописуемые трудности, - пишет автор. - Особенно, если молодые разных национальностей, да еще их разделяют религиозные догмы».

Арзу и ее сестер, пока их мать с отцом были на заработках, растили бабушка Бясти и дед Рашид. Арзу и Армен были одноклассниками, но в начальной школе просто на дух друг друга не переваривали.

«Армен подкарауливал Арзу и бил со всей силы в худую костлявую спину тяжеленной сумкой. Арзу тут же дикой кошкой вцеплялась ему в волосы и начинала верещать. Потом их разнимала учительница и разводила по разным углам класса.

На перемене как-то Арзу уловила отрывок разговора между учителями о себе. «Вот что значит генетическая ненависть, - говорили они. - И мы еще удивляемся, почему Карабах этот никак не затихнет...»

Прошло время, и в более старших классах между старыми врагами что-то неуловимо стало меняться.

«Арзу стала замечать, что Армен смеется над тем, что смешно ей, и хмурится там, где и ей отчего-то неприятно, - пишет М.Сараджишвили. - Ловила на себе взгляды Армена и каким-то шестым чувством понимала, что и он тоже подмечает эти совпадения. Потом они стали встречаться тайком, чтобы никто ничего не пронюхал. Но нет ничего тайного, что не сделалось явным.

Классная руководительница не поленилась, пришла к Арзу домой и "накапала" бабушке в уши тщательно скрываемое:

- Примите меры, пока не поздно. Я же понимаю, ваши с их людьми не должны иметь ничего общего. Иначе потом кончится трагедией.

Бабушка всполошилась, сказала деду, потом позвонила родителям. Арзу все эти звонки-переговоры стоили нервных клеток. Ей запретили встречаться с Арменом строго-настрого и решили спешно подыскивать жениха из «своих», чтобы выбить клин клином».

Тем не менее Арзу и Армен продолжали встречаться тайком. На эти игры в прятки ушло долгих десять лет. Армен не раз предлагал уйти с ним, но Арзу отказывалась - не была готова психологически, зная, что придется полностью отказаться от того, что ей дорого.