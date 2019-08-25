Азербайджанка Арзу вышла замуж за армянина Армена реальная история
Эту невыдуманную историю рассказала грузинская писательница Мариам Сараджишвили. В своей колонке на страницах «Спутник-Грузия» она поведала о том, как жители Грузии - азербайджанка Арзу и армянин Армен - побороли свои страхи ради любви.
«Иногда, чтобы добиться своего счастья, влюбленным приходится преодолевать неописуемые трудности, - пишет автор. - Особенно, если молодые разных национальностей, да еще их разделяют религиозные догмы».
Арзу и ее сестер, пока их мать с отцом были на заработках, растили бабушка Бясти и дед Рашид. Арзу и Армен были одноклассниками, но в начальной школе просто на дух друг друга не переваривали.
«Армен подкарауливал Арзу и бил со всей силы в худую костлявую спину тяжеленной сумкой. Арзу тут же дикой кошкой вцеплялась ему в волосы и начинала верещать. Потом их разнимала учительница и разводила по разным углам класса.
На перемене как-то Арзу уловила отрывок разговора между учителями о себе. «Вот что значит генетическая ненависть, - говорили они. - И мы еще удивляемся, почему Карабах этот никак не затихнет...»
Прошло время, и в более старших классах между старыми врагами что-то неуловимо стало меняться.
«Арзу стала замечать, что Армен смеется над тем, что смешно ей, и хмурится там, где и ей отчего-то неприятно, - пишет М.Сараджишвили. - Ловила на себе взгляды Армена и каким-то шестым чувством понимала, что и он тоже подмечает эти совпадения. Потом они стали встречаться тайком, чтобы никто ничего не пронюхал. Но нет ничего тайного, что не сделалось явным.
Классная руководительница не поленилась, пришла к Арзу домой и "накапала" бабушке в уши тщательно скрываемое:
- Примите меры, пока не поздно. Я же понимаю, ваши с их людьми не должны иметь ничего общего. Иначе потом кончится трагедией.
Бабушка всполошилась, сказала деду, потом позвонила родителям. Арзу все эти звонки-переговоры стоили нервных клеток. Ей запретили встречаться с Арменом строго-настрого и решили спешно подыскивать жениха из «своих», чтобы выбить клин клином».
Тем не менее Арзу и Армен продолжали встречаться тайком. На эти игры в прятки ушло долгих десять лет. Армен не раз предлагал уйти с ним, но Арзу отказывалась - не была готова психологически, зная, что придется полностью отказаться от того, что ей дорого.
«Еще ее пугала неизвестность впереди и вариант жить со свекровью. Про армянских свекровей она наслышалась много нелестного от подруг-армянок, и богатое воображение рисовало ей картины одну страшнее другой».
Армен клялся и божился, что не допустит плохого отношения к ней и даже уговорил свою мать принять невестку-азербайджанку. В итоге Арзу решилась на побег, зная, что пути назад не будет. Собрала сумку и ушла. В тот же день она получила телефонное сообщение от матери с единственным словом: «Проклинаю!».
Четыре года Арзу не была дома. Очень тосковала, но изменить ничего не могла. Зато Армен носил ее на руках и делал все возможное, чтобы жена чувствовала себя счастливой женщиной и не жалела о сделанном выборе.
Как-то Арзу получила сообщение от подруги: «Сегодня хоронят твоего деда».
И Арзу, поймав такси, примчалась к самому выносу. Бросилась к носилкам и заплакала.
По другую сторону от умершего стояли ее сестры и мать. Но ни один мускул не дрогнул на лице у матери.
Потом у Армена и Арзу родился мальчик. Арзу назвала его в честь деда, отца матери, Рашидом. Свекровь была недовольна, но молодой отец не протестовал, хотя и понимал, что никак не стыкуется азербайджанское имя с армянской фамилией.
«...Мобильный пискнул сообщением. Арзу посмотрела на экран. Там значилось всего три слова: «Приведи показать внука». Видимо, местное беспроводное радио сработало и лед тронулся. Короткая смска означала одно – восстановление дипломатических отношений. Арзу спешно перезвонила сестре – выяснить обстановку. Та рассказала подробности:
- Наши сказали всем родственникам, что твой муж наполовину азербайджанец. Ты можешь прийти.
Было смешно и грустно. Но лучше так, чем быть в вечной конфронтации. Остальное, наверное, как-то утрясется.
Через час Арзу с малышом стояла у своего дома, протягивала руку к звонку и снова опускала, почему-то не решалась войти. Не знала, что ждет ее впереди. Потом переборола свое сомнение и решительно надавила на знакомую кнопку с выемкой. Помнила о краеугольном: при перемирии главное не вспоминать о прошлых обидах, иначе дорога к дому удлинится еще на неизвестное количество лет…».