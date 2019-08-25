Бахрейн заявляет: "Иран объявил нам войну"

"Это Тегеран тот, кто объявил нам войну с помощью своего Корпуса стражей исламской революции, "Хизбаллы", шиитской милиции в Ираке и вооруженных формирований хуситов в Йемене. Нельзя осуждать тех, кто атакует их и уничтожает их склады оружия и боеприпасов. Это самозащита", - написал глава МИД Бахрейна.

Издание отмечает, что ранее Халид бин Ахмад аль-Халифа на конференции по обеспечению религиозных свобод, проходившей в Вашингтоне, заявил: если бы Иран не поддерживал ХАМАС, это могло бы приблизить мир между израильтянами и палестинцами. По словам главы МИД Бахрейна, Иран, поддерживая джихадистов, контролирующих Газу, делает любые договоренности труднодостижимыми. Влияние Ирана на ХАМАС бин Халифа назвал "ядовитым".

Отметим, в кулуарах конференции Халид бин Ахмад аль-Халифа встретился с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем.