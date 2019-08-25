Обаму обвинили в присоединении Крыма к России

У бывшего президента США Барака Обамы была возможность предотвратить присоединение Крыма к России, однако он с этим не справился, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает РБК.

Такое заявление нынешний глава США сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой подводили итоги саммита G7.

Трамп считает, что Обаму перехитрили.

Американский лидер винит своего предшественника в том, что тот мог остановить переход Крыма в состав России, но не сделал это.

Также Трамп заявляет, что территория полуострова очень важна. Как отмечает Трамп, там находятся российские подлодки.