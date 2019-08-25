Болтон летит к Лукашенко

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в течение текущей недели посетит Беларусь. Об этом сообщил в понедельник со ссылкой на источники журнал Foreign Policy.

Подробности о деталях визита не приводятся. Издание обратило внимание, что Болтон станет наиболее высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Беларусь с начала века.

По данным Foreign Policy, в следующем месяце также планируется визит в Беларусь заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла. В ходе поездки он, как ожидается, обсудит расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами.