Икрам Нур для haqqin.az 10:19

Серия воздушных атак израильских ВВС на поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии, Ираке и Ливане серьезно усилили напряженность на Ближнем Востоке. Но, вопреки воинственным заявлениям и угрозам, звучащим сейчас в регионе, масштабного конфликта из-за этих авианалетов ожидать не стоит. Израильские военные открыто заявляли о проведенных ими налетах в минувшие дни в Сирии и в секторе Газа, по поводу же атак в в Ливане и Ираке предпочли традиционно отмолчаться. Впрочем, здесь как раз та ситуация, когда все достаточно очевидно, молчи не молчи - и так все ясно. Хотя бы по выбору целей, ставших объектами атаки.

Немного хронологии. Суббота, 24 августа, Сирия. Атака в районе Акраба, неподалеку от Дамаска, цель - «консультационно-учебный центр», созданный аль-Кудс, элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции. Как заявили израильские военные, удар по объекту был нанесен для того, чтобы помешать готовившейся в этом центре атаке иранских беспилотников на Израиль. Иранская сторона в лице командующего силами аль-Кудс легендарного генерала Касема Сулеймани отрицает сколько-нибудь серьезный ущерб от этой атаки. Воскресенье, 25 августа, Ирак. Проиранские Народные мобилизационные силы (PMF) обвинили Израиль в ударах по их складам вооружения в городе Аль-Каим, расположенном неподалеку от границы с Сирией. Эти склады являются перевалочным пунктом для поставок иранского оружия своим прокси, воюющим на сирийской территории. Кроме того, именно здесь пополняют запасы оружия и боеприпасов различные проиранские группировки Ирака, которых спонсирует Тегеран. Чуть позже лидеры PMP выступят с сенсационным заявлением о том, что удары по складам наносили беспилотники, вылетевшие с территории Азербайджана, что трудно объяснить чем-то иным, кроме как помрачением сознания от горя - столько имущества потеряно. Тут все забудешь. В том числе и здравый смысл, и необходимость, делая столь громкие заявления, опираться на факты. Воскресенье-понедельник, 25 и 26 августа, Ливан. Два беспилотника появились над кварталами Бейрута, которые контролирует Хизбалла. Первый потерял управление и разбился возле медиа-центра движения, второй - взорвался в воздухе. Спустя сутки ливанские власти заявили об атаке беспилотниками базы союзника Хизбаллы, Народного фронта освобождения Палестины - Генерального командования (НФОП-ГК) на восточной границе Ливана с Сирией. И правительство Ирака, и руководство Ливана прокомментировали произошедшее предельно жестко. Багдад заявил о «вопиющем враждебном акте», Бейрут - о том, что «новая агрессия… представляет собой угрозу региональной стабильности и попытку подтолкнуть ситуацию к дальнейшей напряженности».

Понятно, что сами атакованные были менее сдержаны и более пафосны. «В рамках серии сионистских атак злобные израильские вороны нацелились на территорию Ирака», - говорится, в частности, в заявлении PMF. Ну и, традиционно, все потерпевшие говорят о войне, ответных ударах и тому подобное - то есть, говорят все, что и полагается в таких случаях. Собственно, аналогичным образом отвечает на обвинения и израильский премьер, заявивший вчера, 26 августа, что его страна «готова использовать все необходимые средства для защиты от иранских угроз, причем - по нескольким направлениям». Что касается Вашингтона, то он практически сразу заявил о поддержке права Израиля «защищаться от угроз со стороны иранского корпуса революционной гвардии» и предостерег «горячие головы» из Хизбаллы, КСИР и проиранских прокси в Ираке от ответных атак.