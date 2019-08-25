Диалог Израиля с Ираном: «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю» по горячим следам
Серия воздушных атак израильских ВВС на поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии, Ираке и Ливане серьезно усилили напряженность на Ближнем Востоке. Но, вопреки воинственным заявлениям и угрозам, звучащим сейчас в регионе, масштабного конфликта из-за этих авианалетов ожидать не стоит.
Израильские военные открыто заявляли о проведенных ими налетах в минувшие дни в Сирии и в секторе Газа, по поводу же атак в в Ливане и Ираке предпочли традиционно отмолчаться. Впрочем, здесь как раз та ситуация, когда все достаточно очевидно, молчи не молчи - и так все ясно. Хотя бы по выбору целей, ставших объектами атаки.
Немного хронологии. Суббота, 24 августа, Сирия. Атака в районе Акраба, неподалеку от Дамаска, цель - «консультационно-учебный центр», созданный аль-Кудс, элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции. Как заявили израильские военные, удар по объекту был нанесен для того, чтобы помешать готовившейся в этом центре атаке иранских беспилотников на Израиль. Иранская сторона в лице командующего силами аль-Кудс легендарного генерала Касема Сулеймани отрицает сколько-нибудь серьезный ущерб от этой атаки. Воскресенье, 25 августа, Ирак. Проиранские Народные мобилизационные силы (PMF) обвинили Израиль в ударах по их складам вооружения в городе Аль-Каим, расположенном неподалеку от границы с Сирией. Эти склады являются перевалочным пунктом для поставок иранского оружия своим прокси, воюющим на сирийской территории. Кроме того, именно здесь пополняют запасы оружия и боеприпасов различные проиранские группировки Ирака, которых спонсирует Тегеран.
Чуть позже лидеры PMP выступят с сенсационным заявлением о том, что удары по складам наносили беспилотники, вылетевшие с территории Азербайджана, что трудно объяснить чем-то иным, кроме как помрачением сознания от горя - столько имущества потеряно. Тут все забудешь. В том числе и здравый смысл, и необходимость, делая столь громкие заявления, опираться на факты.
Воскресенье-понедельник, 25 и 26 августа, Ливан. Два беспилотника появились над кварталами Бейрута, которые контролирует Хизбалла. Первый потерял управление и разбился возле медиа-центра движения, второй - взорвался в воздухе. Спустя сутки ливанские власти заявили об атаке беспилотниками базы союзника Хизбаллы, Народного фронта освобождения Палестины - Генерального командования (НФОП-ГК) на восточной границе Ливана с Сирией.
И правительство Ирака, и руководство Ливана прокомментировали произошедшее предельно жестко. Багдад заявил о «вопиющем враждебном акте», Бейрут - о том, что «новая агрессия… представляет собой угрозу региональной стабильности и попытку подтолкнуть ситуацию к дальнейшей напряженности».
Понятно, что сами атакованные были менее сдержаны и более пафосны. «В рамках серии сионистских атак злобные израильские вороны нацелились на территорию Ирака», - говорится, в частности, в заявлении PMF. Ну и, традиционно, все потерпевшие говорят о войне, ответных ударах и тому подобное - то есть, говорят все, что и полагается в таких случаях. Собственно, аналогичным образом отвечает на обвинения и израильский премьер, заявивший вчера, 26 августа, что его страна «готова использовать все необходимые средства для защиты от иранских угроз, причем - по нескольким направлениям».
Что касается Вашингтона, то он практически сразу заявил о поддержке права Израиля «защищаться от угроз со стороны иранского корпуса революционной гвардии» и предостерег «горячие головы» из Хизбаллы, КСИР и проиранских прокси в Ираке от ответных атак.
Что, собственно, и поставило точку во всей этой истории, сразу же переведя угрозы в адрес Израиля в разряд психологической войны. Поскольку всем, настроенным на возмездие, стало ясно, что безопасность Израиля - это та красная линия, за которую Вашингтон на Ближнем Востоке не позволит переступить никому. И опять же - совершенно традиционная ситуация, так уже было неоднократно, превентивные воздушные удары Израиля по объектам, «представляющим угрозу безопасности страны» происходят на протяжении нескольких десятилетий. Всякий раз вызывая волну угроз войной - и всякий раз эти угрозы заканчиваются ничем.
Так будет и в нынешней ситуации. Хотя бы потому, что для определенной - и весьма, замечу, значительной - части региона Израиль, конечно, зло. Но Иран тоже особых восторгов не вызывает. Как говорил один из величайших политиков прошлого века, «оба хуже». Поэтому о массовом возмущении фактом того, что израильтяне нанесли удары по иранским прокси, говорить не приходится. Скажу больше - кто-то еще и порадуется, лихо, дескать, Тегерану по носу щелкнули. Для руководства же стран, суверенитет которых был злостно нарушен, абсолютно сдерживающим фактором является позиция США.
Примечательно, что и «потерпевшие» это прекрасно понимают. И их угрожающие заявления - они для протокола, нужно же что-то сказать, нужно «сохранить лицо», нужно поднять дух личного состава - да, по нам ударили, но мы обязательно отомстим. Когда-нибудь. Обычная, в общем-то, ситуация - ты знаешь, что я знаю о том, что ты знаешь.