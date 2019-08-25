Роухани: Переговоры с США лишь после отмены санкций

Никаких положительных изменений в отношениях между Тегераном и Вашингтоном не будет без снятия антииранских санкций, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Без отказа США от санкций и без перечеркивания того ложного пути, который они выбрали, мы не увидим каких-либо положительных перемен. Ключ к положительным переменам находится у Вашингтона", - отметил Роухани.

Он также в очередной раз подчеркнул, что иранская сторона, вопреки мнению США, не стремится к созданию ядерного оружия, передает РИА Новости.

Отметим, что ранее на саммите G7 во французском Биаррице президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, однако заявил о готовности к встрече с иранским лидером Хасаном Роухани. Глава Белого дома отметил, что для примирения Иран должен прекратить «поддержку терроризма» и стать «неядерным».