Атамбаеву разрешили встретиться с супругой

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, находящемуся в СИЗО ГКНБ, разрешили встретиться с супругой Раисе Атамбаевой, сообщил «Азаттыку» адвокат Сергей Слесарев.

По словам адвоката, встреча прошла 23 августа. Слесарев отметил, что сам также посещает Атамбаева, добавив, что экс-президент хорошо себя чувствует.

Напомним, Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. По решению суда Атамбаев должен содержаться в СИЗО ГКНБ до 26 октября. Генеральная прокуратура предъявила бывшему президенту обвинения в ряде тяжких преступлений, в том числе по событиям в Кой-Таше, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции и незаконному обогащению. По словам Сергея Слесарева, в общей сложности Атамбаеву вручено 14 уведомлений о подозрении в преступлениях.