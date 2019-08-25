Совместные военные учения Азербайджана, Турции и Грузии

2 сентября в Баку с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии стартует командно-штабное учение Eternity-2019 с компьютерной поддержкой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе учения, которое состоит из теоретической и практической частей и будет проводиться как в Центре военных игр Вооруженных сил, так и в полевых условиях, представители военных подразделений и соответствующих государственных структур трех стран выполнят задачи по защите региональных экономических проектов.

Учение продлится до 6 сентября.