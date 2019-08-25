МВД и прокуратура об избиении журналиста в Баку

В заявлении отмечается, что по факту конфликта и нанесения телесных повреждений водителем автомобиля Daewoo (99-AD-149) ехавшему по дороге Мардакян - Баку на автомобиле Mercedes (99-BC-360) Зульфугару Хеирхабарову на территории поселка Бина в следственном отделе Хазарского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье УК 221.1 (хулиганство).

Главное управление полиции города Баку и прокуратура столицы распространили совместное заявление в связи с избиением журналиста.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, проведены другие необходимые следственные мероприятия.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что водителем Daewoo (99-AD-149) является Сеймур Мустафазаде. Следствием также установлено, что есть серьезные подозрения в грубом нарушении общественного порядка и совершении хулиганства с применением силы С.Мустафазаде путем нанесения телесных повреждений З.Хеирхабарову.

С.Мустафазаде задержан в качестве подозреваемого и допрошен с предоставлением ему адвоката.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.