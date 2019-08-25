США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики
Несколько часов назад на британской военной авиабазе Фэйрфорд совершили посадку три американских стратегических бомбардировщика B-2 Spirit (Spirit of Mississippi, Spirit of Georgia и Spirit of New York), которые будут осуществлять отработку задач на территории Европы.
Rumour has it that three B-2 Stealth Spirit bombers are arriving tonight at RAF Fairford, callsigns Death 11, Death 12, and Death 13 #avgeek #aviationphotography #aviationlovers #ufosighting pic.twitter.com/oM7AlPiXCF— Ben Lovegrove (@BensBookmarks) 27 августа 2019 г.
Самолеты c позывными Death11, Death12 и Death13 («смерть») совершили трансатлантический перелет с авиабазы Уайтмэн в штате Миссури. Известно о том, что три бомбардировщика совершили посадку на территории Великобритании сегодня ночью, при этом, какие-либо подробности на этот счёт отсутствуют как с американской, так и с британской стороны, что вызывает у специалистов некоторые опасения.
Фэрфорд регулярно используется для размещения стратегической авиации американцев в Европе.
B-2 Spirit – тяжелые малозаметные самолеты, созданные по аэродинамической схеме «летающее крыло». Они предназначены для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия. Всего для ВВС США был построен 21 такой бомбардировщик, считающийся самым дорогим самолетом за всю историю авиации (стоимость достигает 2 млрд долларов).