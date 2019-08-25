Айдын Керимов, отдел политики 11:59

Руководство Армении одобрило выделение финансовых средств двум общественным организациям для осуществления наблюдательской миссии со стороны гражданского общества на «выборах в органы местного самоуправления» в Нагорном Карабахе в сентябре 2019 года. Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Цовинар Согомонян представила проект, согласно которому предлагается выделить на указанную цель $71 тыс. Из этой суммы 16 млн 200 тыс. драмов будут предоставлены офису общественной организации «Объединение информированных граждан» в Ханкенди, а 17 млн 480 тыс. драмов — антикоррупционному центру Transparency International. Давно известно, что две эти организации существуют на средства Фонда Сороса. И их участие в «выборах» в Нагорном Карабахе означает, что Сорос решил через своих армянских ставленников оказать влияние на дальнейшую судьбу региона.

Само собой, что армянское правительство, которое еле сводит концы с концами, предоставляет деньги соросовским структурам по велению самого финансиста. Иначе говоря, заверяя Москву в своей преданности ей самой и союзническим интересам, Ереван активно укрепляет связи с Западом. Собственно, это было ясно и раньше, когда Никол Пашинян, едва воцарившись на высоком посту, принялся набирать в свою команду экс-представителей таких американских и западных организаций, как те же финансируемые Фондом Сороса Transparency International, Хельсинкская гражданская ассамблея и др. И многие его назначенцы отнюдь не таят своей неприязни к России, громогласно требуя избавиться от влияния Кремля на Армению и даже убрать российскую военную базу со своей территории. При этом, как утверждает российский политолог Григорий Трофимчук, армянский премьер изо всех сил отрицает свою причастность к деятельности Джорджа Сороса. «Однако делает это не очень убедительно, даже несколько театрально, говоря, что Сорос, типа «ещё не дорос» до того размаха демократии, который продемонстрировал армянский народ в ходе так называемой «бархатной революции», - описал он haqqin.az уловки Пашиняна.

Между тем всем известно рекордное количество некоммерческих прозападных организаций, существовавших на относительно небольшой территории Армении не только до весны 2018 года, но и сейчас, указывает политолог. «Среди них были различные структуры, аффилированные с Соросом, которые, отметим это особо, не выступали против прихода Пашиняна, а, наоборот, активно поддерживали процесс. Известно, что радикальные демократы никого просто так не поддерживают, тем более через свои СМИ. При этом подавляющее большинство российских экспертов убеждено в том, что именно соросовская тень зависла над правительством Пашиняна в процессе его образования, а также по результату. Не говоря уже о самих армянских наблюдателях, которые прямо писали в местной прессе, что «на разные должности в Армении сразу после революции были назначены бывшие соросовцы; их в один момент стало так много во власти, что создалось впечатление некоего десанта во властные структуры республики», - напоминает Трофимчук. Так что, как считает российский эксперт, никакое журналистское расследование здесь не требуется, все всем ясно. Список членов этого правительства широко ходил в российском информационном пространстве, где фамилия чуть ли не каждого министра сопровождалась его послужным списком в тех самых НКО, которые активно работали над переформатированием Армении. «Самому Пашиняну прекрасно известно отношение официальной РФ к деятельности и самой фигуре Сороса, поэтому он не может отозваться о нем в позитивном ключе и применяет разного рода иносказания. К тому же, «революционер планетарного масштаба» не готов делиться славой с каким-то там Соросом», - объясняет Трофимчук маневры нынешнего армянского лидера. Пашинян, по словам политолога, отрицает причастность Сороса к армянским событиям 2018 года еще и потому, что не считает их «цветной революцией».

«И здесь я согласен с Николом Воваевичем, так как тоже считаю, что переворот в Армении шел по совсем другому сценарию, являясь определенной политтехнологической инновацией. Но это совсем не говорит о том, что Сорос не поддерживает развивающегося внутриармянского хаоса. Не для того он создавал здесь свой филиал в 1997 году. А для того, чтобы Пашинян выступил против Сороса, он должен выступить против демократии западного типа, которая и породила самого Пашиняна», - замкнул круг российский аналитик. Армянский публицист Нарек Малян тоже уверен, что правительство Пашиняна контролируется Соросом. «У людей, которые осуществили эту революцию, по-прежнему нет конкретного плана действий. В основном они заняты пиаром, общественными событиями, например, субботником. Конечно, всем интересно посмотреть, как премьер-министр подметает улицу, но все это на уровне шоу — программы не наблюдается. В Армении их называют «дети Сороса», и это уже стало хештегом в социальных сетях», — отмечает Н.Малян.