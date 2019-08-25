Бразилия отказалась от денег «Большой семерки»

Власти Бразилии ответили отказом на предложение о финансовой помощи от G7, озвученное Эммануэлем Макроном по результатам встречи в Биаррице. Об этом пишет газета Die Welt.

Страны «Большой семерки» хотели поддержать Бразилию в борьбе с пожарами, пылающими в лесах Амазонки, выделив €20 млн. Однако, как предположил глава гражданской канцелярии президента южноамериканской республики Оникс Лоренцони, эти деньги пригодились бы для восстановления европейских лесов.

«Макрон не смог избежать предсказуемого пожара в церкви, являющейся наследием человечества, и еще собирается нас чему-то учить? Ему есть чем заняться дома и во французских колониях», - заявил политик, чей комментарий процитировал портал G1.