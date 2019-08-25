Рустам Оруджев против Хидаята Гейдарова в полуфинале ЧМ в Японии
На чемпионате мира по дзюдо в Токио сегодня разыгрываются медали в весовых категориях до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин.
В весе до 73 кг выступают лидеры азербайджанского дзюдо – серебряный призер Олимпиады-2016, чемпион Европы-2016 и призер чемпионата мира-2017 Рустам Оруджев, а также призер ЧМ-2018, чемпион Европы-2017 Хидаят Гейдаров.
Оба дошли до полуфинальной стадии, где встретятся друг с другом. Рустам одолел Вадима Шоку (Беларусь), Георгиоса Маркаряна (Греция), Константина Габуна (Канада) и Тохара Бутбуля (Израиль).
Хидаят взял верх над венгром Фригьесом Шабо, россиянином Мусой Могушковым, британцем Эриком Хэмом и таджиком Бехрузи Ходжазода.
Финальный блок начнется в 14:00 по бакинскому времени.
В женском весе до 57 кг представительница Азербайджана Ичинхорлоо Мунхцедев уступила в первой же схватке россиянке Дарье Межецкой.
В предыдущие дни в Токио на татами выходили Давуд Мамедсой (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Аиша Гурбанлы (48 кг), Лейла Алиева (48 кг), Александра-Лариса Флориан (52 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг). Никто из них не добрался до медальных поединков.