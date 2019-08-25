Ливни затопили Мадрид видео
Сильные ливни с градом затопили улицы испанской столицы Мадрида. Из-за непогоды движение транспорта нарушено на нескольких автострадах, потоками воды уносило машины, с перебоями работали метро и аэропорт, сообщает Euronews.
INTENSE severe hailstorm in Madrid, Spain this evening, August 26th! Report: @luisfiuzatv / @MeteOrihuela pic.twitter.com/Xg0H7fQIYz— severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 26, 2019
Государственное метеорологическое агентство ввело "оранжевый" уровень тревоги.
От непогоды уже пострадали 14 из 17 регионов Испании. Метеоагентство предупреждает, что сильные дожди в некоторых районах могут продлиться до конца августа.