Ливни затопили Мадрид видео

Сильные ливни с градом затопили улицы испанской столицы Мадрида. Из-за непогоды движение транспорта нарушено на нескольких автострадах, потоками воды уносило машины, с перебоями работали метро и аэропорт, сообщает Euronews.

Государственное метеорологическое агентство ввело "оранжевый" уровень тревоги.

От непогоды уже пострадали 14 из 17 регионов Испании. Метеоагентство предупреждает, что сильные дожди в некоторых районах могут продлиться до конца августа.

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