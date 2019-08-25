Летний проект Azercell «Цифровой мир в регионах» в Гяндже фото; видео
Проект под лозунгом «Цифровой мир в регионах», осуществляемый начиная с июля в различных регионах нашей страны и реализуемый ведущим оператором мобильной связи Азербайджана - Azercell Telecom, завершился накануне в нашей древней столице - Гяндже.
Отметим, что Azercell Telecom, предпринимая ряд мер по укреплению сети для подготовки страны к новой эре подключения, за последние полгода достиг 86,2% роста в охвате населения и 61,4% роста в географии покрытия. Кроме того, ежедневное использование данных LTE увеличилось на 49,6%, а скорость загрузки и передачи LTE на 16%. На данный момент около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон, охвачены 4G сетью, и эти цифры будут продолжать расти день ото дня.
Azercell, основная цель которого состоит в том, чтобы сделать новые тенденции и тренды в сфере своей деятельности доступными для всех, за промежуток с 29 июля и по сей день собрал около 130 000 человек в рамках проекта «Цифровой мир в регионах» в следующих городах Азербайджана: Нахчыван, Ордубад, Шарур, Губа, Гусар, Хачмаз, Сумгайыт, Исмаиллы, Шамахы, Габала, Гейчай, Шеки, Загатала, Барда, пос. Джоджуг Марджанлы, Мингечевир, Евлах, Лянкаран, Газах, Товуз и Шамкир.
Как и в других регионах, развлекательное мероприятие в Гяндже объединило более 20 000 жителей города. Современные интерактивные развлечения и интеллектуальные игры с большим интересом были встречены со стороны населения. Более того, стартапер из Innovations Agency и основатель компании CustomAR Фарид Давудов присоединился к мероприятию с игрой «Высота». Участникам соревнований и игр были вручены различные подарки от Azercell. Также в рамках мероприятия жители города были проинформированы о технических возможностях мобильных устройств и о том, как технологические инновации могут облегчить жизнь.
Стоит отметить, что наряду с обширной развлекательной вечерней программой, целью этого визита являлось оказание помощи и проявление социальной заботы, которая охватила Детскую Деревню SOS, находящуюся во втором по величине городе Азербайджана, беженцев и вынужденных переселенцев, а также воспитанников Детского Дома Гянджи.
Кроме того, в рамках данного проекта «Мобильная глазная клиника» и «Мобильная стоматологическая клиника», функционирующие при поддержке Azercell, провели обследования и предоставили начальное лечение более чем 70 детям из Детской деревни SOS в Гяндже. Маленькие жители этой деревни получили подарки и школьные принадлежности от Azercell. Делегация Azercell совместно с общественной организацией, созданной по инициативе Фонда Гейдара Алиева «Региональное развитие», также посетила семьи вынужденных переселенцев из Ходжалы и Кельбаджара, вручив им подарки. Инициативы проекта по социальной ответственности охватили и Детский Дом Гянджи, в котором Azercell порадовал 70 детей школьными принадлежностями в канун нового учебного года.
Напомним, что серия мероприятий, завершившаяся во втором по величине городе страны - Гяндже, была направлена на ознакомление населения из различных регионов Азербайджана с инновациями цифрового мира, развлечение людей в жаркие летние месяцы с помощью инновационных решений, а также оказание помощи малообеспеченным слоям населения и детям, нуждающимся в социальной помощи.