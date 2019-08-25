Азербайджанцы подняли бунт в немецкой тюрьме

Согласно информации, 25 декабря 2018 года в депортационный изолятор были вызваны полицейский спецназ и пожарные. Мигрант из Азербайджана, чье имя не сообщается, поджег матрасы, туалетную бумагу и ножкой стула разбил видеокамеры. Воспользовавшись хаосом, несколько заключенных этого изолятора для депортируемых пытались перелезть через забор и сбежать.

В Баварии в городе Айхштетт проходит судебный процесс по делу мигрантов из Азербайджана и Таджикистана, обвиняемых в организации бунта в депортационном изоляторе, в ходе которого пострадали несколько человек, пишет немецкое издание Augsburger Allgemeine.

Полицейскому спецназу удалось пресечь беспорядки и навести порядок в изоляторе, были арестованы 24-летний азербайджанец и 36-летний таджик. В результате инцидента пострадали несколько человек, двое были госпитализированы. Их обвинили в организации тюремного бунта, нанесении материального ущерба федеральной собственности Германии и подстрекательстве к побегу других мигрантов.

23 августа 2019 года таджик и азербайджанец предстали перед судом. Главным обвиняемым по делу признан мигрант из Азербайджана. Именно его баварская прокуратура обвинила в организации бунта.

«Я рассказал о своем намерении сокамерникам и другим, но никого не подстрекал. Мне было очень плохо в этой тюрьме. Я просидел в ней шесть недель, мне не предоставляли ни адвоката, ни врача и каждый раз продлевали заключение. Я чувствовал себя, как зверь в клетке. План побега я подготовил один и никого бежать не призывал», - заявил азербайджанец.

Выступившие в качестве свидетелей служащие этого центра, заявили, что молодой мигрант поджег матрасы, одежду и ножкой от стула разбил все видеооборудование. Опасаясь того, что они могут стать жертвами взбунтовавшейся толпы мигрантов, служащие центра вызвали полицейский спецназ.

Издание пишет, что если молодой азербайджанец во всем сознался, то таджик упорно отрицает свою вину. Он заявил в суде, что был сокамерником азербайджанца, но у него не было намерений бежать. Он сказал, что был в курсе того, что сокамерник готовит побег, но сам эту идею не разделял.

Оба обвиняемых заявили, что хотят покинуть Германию, как можно скорей.