Затем к Путину и Эрдогану присоединились министры обороны России и Турции, после чего они продолжили обсуждение увиденного.

Главы двух государств поднялись по приставной лестнице к кабине самолета и осмотрели ее.

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на авиасалоне МАКС-2019, сообщает ТАСС.

* * * 13:43

Президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин - принимают участие в открытии 14-го Международного авиакосмического салона МАКС-2019, сообщает Anadolu.

Согласно информации, Путин и Эрдоган ознакомятся с экспозицией и после проведут полноформатные переговоры на площадке МАКС-2019. По итогам президенты двух стран планируют встретиться с представителями прессы.

Интерфакс сообщает, что Эрдогану покажут новейший российский истребитель пятого поколения Су-57, а также Су-35. Вице-премьер Юрий Борисов сказал агентству, что "перспективы поставок как раз зависят от показа".