В Баку судят виновника резонансного ДТП

В ходе заседания были уточнены анкетные данные обвиняемого. Очередное заседание по делу назначено на 4 сентября 2019 года.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу 42-летнего Ильхама Гасанова, обвиняемого в ДТП, в котором погибли пять человек.

Напомним, что ДТП произошло 10 мая этого года на трассе Баку – Губа на территории поселка З.Тагиев. Тогда грузовик марки İVEKO (99-LN-431) управляемый Ильхамом Гасановым столкнулся с автомобилем Merсedes (10-RP-097), которым управлял 50-летний Ильхам Гасымов.

Ильхам Гусейнов сбежал с места происшествия, в котором помимо водителя легкового автомобиля погибли 52-летняя Махаббат Мусаева, 45-летний Салех Мусаев, 46-летний Амиль Мамедов и 32-летний Видади Нуриев. Отделом по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД было возбуждено уголовное дело по статьям 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что Ильхам Гасанов грубо нарушил правила дорожного движения, что привело к тяжелому ДТП.