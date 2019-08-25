Советник Трампа приехал в Киев

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон находится с визитом в Киеве. Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", - говорится в сообщении.

Визит Болтона стал его первой поездкой в Украину после избрания Зеленского президентом Украины в апреле 2019 года, передает РИА «Новости».