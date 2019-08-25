Вторая партия С-400 прибыла в Турцию

Транспортный самолет с элементами второго дивизиона российских ЗРС С-400 приземлился в Анкаре, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"С сегодняшнего дня начались поставки частей второй батареи систем С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре. Весь процесс передачи ЗРС займет около месяца", - говорится в заявлении ведомства.

Телеканал NTV ранее сообщал, что Турция будет принимать по два самолета с элементами ЗРС в сутки.

Поставка компонентов первого дивизиона С-400 была осуществлена с 12 по 25 июля. 30 военно-транспортных самолетов доставили элементы ЗРС на авиабазу Мюртед в Анкаре.