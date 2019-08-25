Синоптики рассказали о погоде на завтра
В среду в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, ожидается северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове составит ночью 20-23, днем 29-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 45-55%.
На пляжах Апшерона ожидается северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-26 градусов тепла.
В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных ожидаются грозовые дожди. В отдельных местах Большого Кавказа возможны ливни, град. Утром местами туман, восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 32-37, в горах ночью 12-17, днем 23-28 градусов тепла.