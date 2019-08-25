Haqqin.az написал – всесильный Ахмедзаде тут же решил

В эти села откомандированы сотрудники ОАО Meliorasiya və Su Təsərrüfatı, которые на месте изучат проблему.

На прошлой неделе haqqin.az опубликовал статью о том, что в селах Пирамсан и Араблар в Шабранском районе нет водопровода и что их жители страдают от отсутствия и питьевой, и технической воды . После того как сайт поднял эту проблему, председатель ОАО Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Ахмед Ахмедзаде распорядился немедленно разобраться с водообеспечением сел Пирамсан и Араблар. Об этом, обратившись в редакцию haqqin.az, сообщил представитель ОАО Дильгам Шарифов.

По словам представителя акционерного общества, обеспечение этих двух шабранских сел водой уже начато.

«Рабочая группа специалистов Управления систем мелиорации Шабранского района и Управления по эксплуатации Самур-Апшеронского канала откомандирована в эти села. Специалисты исследовали вопрос водоснабжения деревень. Вопрос прокладки 80-100 метров линий водоснабжения будет решен. Сейчас обеспечена подача воды в эти села по альтернативному пути», - сказал Д.Шарифов.

По его словам, село Араблар уже обеспечивается водой, а село Пирамсал будет обеспечено водой в ближайшие день-два.

Жители села Араблар подтвердили нашей редакции информацию о том, что село обеспечено водой.

«В канал, проходящий через наше село, поступила вода. Надеемся, что это не на пару дней сделано, надеемся, что теперь вода у нас в селе будет постоянно. В селе можно вырыть артезианские колодцы или же провести линии водоснабжения из Самурского канала», -сказала жительница села Б.Мамедова.

«Мы понимаем, что сейчас в Самурском канале почти нет воды. Мы не хотим, чтобы соседним селам отрезали воду и на несколько дней дали ее нам. Или пусть линии водоснабжения проведут, или же артезианские колодцы пусть выроют. По-другому проблему с водой в нашем селе не решить», - говорят жители села Пирамсал.

Отметим, что водные запасы Шабранского района ограничены. Вырубка лесов привела к исчезновению родников, к опустыниванию обширных территорий. Жители сел вынуждены таскать воду за 3-4 километра на лошадях, ослах или самодельных тачках.