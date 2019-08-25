Haqqin.az написал – всесильный Ахмедзаде тут же решил
На прошлой неделе haqqin.az опубликовал статью о том, что в селах Пирамсан и Араблар в Шабранском районе нет водопровода и что их жители страдают от отсутствия и питьевой, и технической воды. После того как сайт поднял эту проблему, председатель ОАО Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Ахмед Ахмедзаде распорядился немедленно разобраться с водообеспечением сел Пирамсан и Араблар. Об этом, обратившись в редакцию haqqin.az, сообщил представитель ОАО Дильгам Шарифов.
В эти села откомандированы сотрудники ОАО Meliorasiya və Su Təsərrüfatı, которые на месте изучат проблему.
По словам представителя акционерного общества, обеспечение этих двух шабранских сел водой уже начато.
«Рабочая группа специалистов Управления систем мелиорации Шабранского района и Управления по эксплуатации Самур-Апшеронского канала откомандирована в эти села. Специалисты исследовали вопрос водоснабжения деревень. Вопрос прокладки 80-100 метров линий водоснабжения будет решен. Сейчас обеспечена подача воды в эти села по альтернативному пути», - сказал Д.Шарифов.
По его словам, село Араблар уже обеспечивается водой, а село Пирамсал будет обеспечено водой в ближайшие день-два.
Жители села Араблар подтвердили нашей редакции информацию о том, что село обеспечено водой.
«В канал, проходящий через наше село, поступила вода. Надеемся, что это не на пару дней сделано, надеемся, что теперь вода у нас в селе будет постоянно. В селе можно вырыть артезианские колодцы или же провести линии водоснабжения из Самурского канала», -сказала жительница села Б.Мамедова.
«Мы понимаем, что сейчас в Самурском канале почти нет воды. Мы не хотим, чтобы соседним селам отрезали воду и на несколько дней дали ее нам. Или пусть линии водоснабжения проведут, или же артезианские колодцы пусть выроют. По-другому проблему с водой в нашем селе не решить», - говорят жители села Пирамсал.
Отметим, что водные запасы Шабранского района ограничены. Вырубка лесов привела к исчезновению родников, к опустыниванию обширных территорий. Жители сел вынуждены таскать воду за 3-4 километра на лошадях, ослах или самодельных тачках.