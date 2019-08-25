Сирийская оппозиция наступает на Хан-Шейхун
Сирийские оппозиционные силы пытаются отбить у правительственных войск расположенный на юго-востоке провинции Идлиб город Хан-Шейхун.
"К востоку от Хан-Шейхуна идут ожесточенные бои. Они начались на рассвете, когда боевики группировок атаковали позиции правительственных войск", - рассказал глава The Syrian Observatory for Human Rights Рами Абд аль-Рахман, пишет NEWSru.co.il.
Сообщается о 60 погибших. Среди них 29 военных армии Асада, 20 боевиков оппозиции. Остальные – мирные жители. В боях участвует бронетехника, артиллерия и авиация.
Контроль над Хан-Шейхуном сторонники Башара Асада установили 22 августа, после того как его покинули отряды вооруженной оппозиции. Город был главной целью военной операции, начатой в конце апреля.