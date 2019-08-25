Макрон: "Эпоха западного доминирования в мире завершилась"

"Мы видим конец западной гегемонии в мире, - отметил он. - Обстоятельства меняются". По его словам, "это, в частности, укрепление новых держав". "Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии".

Эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. Об этом во вторник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совещании послов республики, передает ТАСС.

Также Макрон заявил, что Франции необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией. "Мы находимся в Европе, если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны, - отметил он. - Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново". "Каждый день необходимо делать шаги в этом направлении", - сказал он послам.

Французский лидер также заявил, что Россия необходима западному миру для того, чтобы построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе.

Отталкивание России от Европы было бы "огромной стратегической ошибкой", - подчеркнул он.

Макрон добавил, что главы министерств иностранных дел и вооруженных сил Франции направятся в ближайшее время на переговоры в Россию.

В своем выступлении в Елисейском дворце Макрон подчеркнул необходимость шагов к "сближению с Россией". Французский лидер отметил, что по итогам встречи, которую он провел с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон на минувшей неделе, было решено создать рабочую группу для рассмотрения вопросов, связанных со строительством новой архитектуры доверия и безопасности в Европе.